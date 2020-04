Ringdrossel Die Ringdrossel ist ein besonders geschützter Vogel alpiner und subalpiner Gehölzflächen. Das Weibchen baut das Nest vorwiegend in jungen Fichten (oberhalb der Baumgrenze auch am Boden).

Am Fichtelberg waren 2007 noch sechs bis sieben Brutpaare gezählt worden. www.artensteckbrief.de