Die Staatsstraße 228 zwischen Scharfenstein und Hopfgarten wird ab Dezember wieder freigegeben, teilte das Landesamt für Straßenbau am Donnerstag mit. Nach einem Felssturz vor elf Monaten fanden im Sommer auf einer Länge von elf Kilometern Sicherungsarbeiten statt.

So wurden unter anderem 600 Meter lange Fangzäune, sogenannte Steinschlagschutzzäune, aufgestellt und 1.500 Quadratmeter Sicherheitsnetze. Dazu wurden alle zehn Meter Säulen montiert. An ihnen befestigten dann die Arbeiter Netzpakete, die wie ein Vorhang aufgezogen wurden. Die Kosten für all diese Vorkehrungen betragen mehr als eine halbe Million Euro.