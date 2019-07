Im "Zoo der Minis" in Aue sind vor zehn Tagen vier junge Kornnattern zur Welt gekommen. Das Kornnatterpärchen hatte auch zuvor schon mehrmals Eier gelegt. Diese wurden bisher aber immer entfernt, da kein Nachwuchs geplant war. Dieses Mal wurden die Eier behalten, um den Besuchern eine kleine Attraktion zu bieten. Die jungen Schlangen sind rund 20 Zentimeter lang und so dick wie ein Bleistift. Sie sollen zeitnah an geeignete Halter abgegeben werden.