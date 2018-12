Winter in Sachsen: Nasser Schnee lässt Bäume im Erzgebirge umstürzen

Pünktlich zu Weihnachten hat Schnee das Erzgebirge in eine weiße Weihnachtslandschaft verwandelt. Vor allem in hohen und mittleren Lagen führte diese jedoch auch zu Verkehrsbehinderungen. Wegen herabfallender Äste und umgestürzter Bäume musste die Feuerwehr allein in den vergangenen zwei Tagen zu 19 Einsätzen ausrücken. Der Lagedienstleiter der Rettungsleitstelle Chemnitz, Frank Lippold, geht davon aus, dass der nasse und schwere Schnee die Bäume umstürzen ließ. "In den vergangenen Tagen gab es keinen starken Wind", sagte er MDR SACHSEN. Es sei davon auszugehen, dass Schneebrüche zu den Schäden geführt haben. Wegen umgefallener Bäume sei die Feuerwehr Heiligabend zu elf und am ersten Feiertag zu acht Einsätzen ausgerückt.