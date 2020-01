Die Kräuter für die Zahnpasta wachsen bei Steffi Viererbe auf Kräuterfeldern in und um Herold herum.

In Handarbeit wird die Zahnpasta schonend hergestellt, so dass die Wirkstoffe erhalten bleiben, erklärt die Zahnärztin. Britta Rösch kommt dabei in ihrer kleinen Zahnpasta-Manufaktur im Erzgebirge ganz ohne maschinelle Unterstützung aus.