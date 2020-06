Was für ein Naturschauspiel am Dienstagabend im Erzgebirge! Ein Höhentief brachte in Ostdeutschland einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die Reste der Gewitter erreichten am Abend das Erzgebirge. Dabei gab es dank der tiefstehenden Sonne enorme Lichtkontraste, wie ein Fotoreporter berichtet. Ein bedrohlicher Himmel stand gegenüber der kräftigen Sonne, die Annaberg-Buchholz anstrahlte. "An den Schauern sah man eine sogenannte Böenfront", so der Reporter. Kalte Luft dringt dabei unter dem Schauer nach vorn und formt eine Art Keil aus den Wolken.

Bildrechte: Bernd März