29.07.2019 | 10:25 Uhr Diskussionen um Glockenspiel in Lößnitz

Hauptinhalt

Täglich nach dem Mittagsläuten erklingt das Lößnitzer Glockenspiel. Zwar wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass vier der 23 Bronzeglocken mit Nazisymbolen und Sprüchen verziert sind, doch am Ende durften das Carillon immer weiter Heimatmelodien spielen, auch im antifaschistischen Arbeiter- und Bauernstaat DDR. In einem offenen Brief an die Stadt fordert die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes die Stilllegung.