Am Sonntag ist in Annaberg-Buchholz eine neue katholische Pfarrei gegründet worden. Dazu wurden die bisherigen Pfarreien "Heilig Kreuz" Annaberg-Buchholz und "Mariä Unbefleckte Empfängnis" Marienberg zusammengelegt.



Die neue Pfarrei trägt den Namen "Maria, Mutter der Kirche" und hat ihren Sitz in Annaberg-Buchholz. Im Gebiet der neuen Pfarrei leben etwa 2.000 Katholiken. Die Funktion des leitenden Pfarrers übernimmt Andreas Schumann, der seit 2008 in der Erzgebirgsstadt tätig ist. Die Neugründung ist Teil einer Strukturreform der Katholischen Kirche in Sachsen. Bis 2021 sollen die Pfarreien im Bistum zu größeren Gemeinden zusammengelegt werden.