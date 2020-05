Auf dem Gelände der Polizeifachschule Schneeberg wird eine der modernsten Schießanlagen Sachsens gebaut. Das Gebäude entsteht an der Stelle eines alten Kasernengebäudes. Die Kosten für den Neubau gibt die Leiterin der der Schule, Polizeioberrätin Monika Schwanitz, mit mehr 6,4 Millionen Euro an. "Der Freistaat übernimmt die Kosten. Die Fertigstellung soll im September 2021 erfolgen."

Zur Zeit trainieren die Polizeischüler in einer sogenannten Raumzellenschießanlage mit nur einem Schützenstand, die in einem Container auf dem Sportplatz des Geländes untergebracht ist. Deshalb müssen die Polizeischüler im Moment zum Schießtraining nach Schwarzenberg oder ins vogtländische Oelsnitz fahren müssen.

Die neue Schießanlage wird nach der Fertigstellung 2021 über vier Schützenstände mit einer Länge von je 25 Metern verfügen. Außerdem werden sechs Beamer mit einer 180-Grad Leinwand installiert, sagt Sebastian Diebel, Sprecher vom Präsidium der Bereitschaftspolizei. "Dadurch ist es möglich, nicht nur geradeaus, sondern auch nach links und rechts zu schießen. Damit ist die neue Schießanlage eine der modernsten in ganz Sachsen." Der Container der alten Schießanlage wird nach Fertigstellung des Neubaus zu einem Schulungsraum umgebaut. Außerdem sollen in den nächsten Jahren noch Großgaragen für Polizeibusse und Einsatzfahrzeuge auf dem Gelände der Schule gebaut werden.