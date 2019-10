Noch immer keine neuen Lifte in Oberwiesenthal

In Sachsens größtem Skigebiet - in Oberwiesenthal am Fichtelberg - ist wieder ein Sommer vergangen ohne große Fortschritte beim Liftneubau. Naturschutz, verschiedene Vorstellungen, neue Ideen - die Liste der kleinen und großen Hindernisse ist lang. Dabei laufen die Planungen für den Sechserlift an der Himmelsleiter schon seit 2013. An der neuen Acht-Sesselbahn am Haupthang sitzen die Planer seit 2016.