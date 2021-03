Das deutsche Kombinierer-Duo Fabian Rießle und Eric Frenzel aus Annaberg-Buchholz hat zum Abschluss der WM-Wettbewerbe in Oberstdorf die Bronzemedaille geholt. Die beiden Titelverteidiger schafften es am Sonnabend nach dem Großschanzensprung und 2x7,5 Kilometern in der Loipe in der letzten Runde noch an Japan vorbei auf Platz drei.