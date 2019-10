Der FC Erzgebirge Aue trifft am Freitag auf den 1. FC Nürnberg. Aue will seine starke Heimbilanz in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. Bislang haben die Sachsen von vier Spielen vor heimischem Publikum drei gewonnen, eine Partie endete unentschieden. Trainer Dirk Schuster muss nur auf Erik Majetschak verzichten. Mit einem Sieg können die viertplatzierten Auer ihren Vorsprung auf Nürnberg in der Tabelle auf fünf Punkte ausbauen.