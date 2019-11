Die Oberschule Jöhstadt hat am Donnerstag Fördermittel in Höhe von 810.000 Euro erhalten. Das Geld vom Kultusministerium soll für einen Anbau an der Oberschule verwendet werden. Dort sollen zukünftig moderne Räume für den Technik- und Hauswirtschaftsunterricht, Lagerräume für Unterrichtsmaterialien und Vorbereitungszimmer für die Lehrer untergebracht werden.