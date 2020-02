In Aue wird ein Mann aus der näheren Umgebung mit Verdacht auf eine Coronainfektion auf der Isolierstation behandelt. Das hat eine Sprecherin des Helios-Klinikums MDR SACHSEN bestätigt. Die Testergebnisse, ob es sich wirklich um eine Coronainfektion handelt, sollen spätestens am Sonnabendfrüh feststehen. Der Mann war in den vergangenen 14 Tagen im Urlaub in Südtirol und hatte nach Angaben des behandelnden Klinikums "schwere Grippesymptome".