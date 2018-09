Landgericht verbietet Verkauf von "Pegida-Galgen"

Der Werkzeughändler Jens Döbel aus Sachsen hatte bei einer Demonstration der fremdenfeindlichen Pegida am 12. Oktober 2015 in Dresden mit dem Galgen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestiert. Die am Galgen befestigten Schlingen waren für "Angela 'Mutti' Merkel" und "Siegmar 'das Pack' Gabriel" reserviert - wobei der Vorname des ehemaligen Außenministers und SPD-Chefs falsch geschrieben war. Später hatte Döbel Miniaturen des Galgens gebaut und im Internet verkauft. Der Schwarzenberger empfindet das Urteil als Einschränkung seiner Meinungsfreiheit. Er habe mit dem Galgen nicht Gabriel als Person angreifen wollen, sondern ihn damals in seiner Position und für seine Arbeit als Vizekanzler gemeint.