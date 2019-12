26.12.2019 | 18:00 Uhr Zurück in die Heimat - der Pendleraktionstag Erzgebirge

Zurück in die Heimat steht bei vielen Pendlern und Weggezogenen auf dem Wunschzettel. Doch dafür müssen die Bedingungen passen: Wohnung, Kindergartenplätze oder Schulen und natürlich der richtige Job. Hier setzt der Pendleraktionstag Erzgebirge an, der am 27. Dezember in Aue-Bad Schlema und am 28. Dezember in Annaberg-Buchholz stattfindet - und das nicht zum ersten Mal. Auch in den vergangenen Jahren fanden regelmäßig solche Aktionstage im Erzgebirge statt. Aber was haben die gebracht?