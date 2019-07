Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Schwarzenberg am Dienstagvormittag gerufen worden. Die Kameraden sollten ein Pferd retten, das auf einer morschen Brücke auf dem Gelände der Spankorbfabrik an der Pöhlaer Straße in Grünstädt eingebrochen war und bis zum Hals feststeckte.