Das Ziel jeder Folge sei zu klären, was die Gäste antreibt, wie sie zu dem gekommen sind, was sie tun, wieso sie dies im Erzgebirge tun und was sie an dieser Region lieben, aber auch nicht mögen. Gahler selbst ist Erzgebirger mit Leib und Seele. Er hat bereits in Erfurt und in Lissabon gelebt, doch im Erzgebirge und insbesondere in seiner Heimatstadt Oberwiesenthal gefällt es ihm am besten.