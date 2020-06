Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Ehrenfriedersdorf ins Netz gegangen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem 33-Jährigen zunächst zwölf Gramm Crystal Meth in Tütchen verpackt gefunden. Außerdem war der Mann bei einem Drogentest positiv auf Amphetamine getestet worden.