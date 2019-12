Toter Säugling aus Schwarzenberg: Polizei sucht Mutter mit Phantombild

In diesem Altkleidercontainer in Schwarzenberg wurde 2011 die Babyleiche entdeckt.

Vor fast neuen Jahren ist in einem Altkleidercontainer in Schwarzenberg ein toter Säugling gefunden worden. Seitdem sucht die Zwickauer Kriminalpolizei die Mutter. Jetzt soll ein Phantombild einer Frau helfen. Es wurde nach einer Zeugenaussage erstellt.

Am 19. Januar 2011 war in einem Altkleidercontainer im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe ein toter Säugling gefunden worden. Der Container befand sich auf dem Parkplatz des damaligen Frischemarktes an der Sachsenfelder Straße. Der tote Säugling erhielt den Namen Max Winter und wurde zwei Monate nach seinem Tod in Schwarzenberg beerdigt. Seitdem sucht die Zwickauer Kriminalpolizei nach seiner Mutter. Im Zuge der Ermittlungen führten die Beamten im März 2011 den größten Massen-DNA-Test iErzgebirge durch, hatten aber keinen Erfolg. Auch die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" berichtete im Oktober des Jahres über den Fall. Die Zeugenhinweise führten aber auch hier auf keine heiße Spur.