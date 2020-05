So müssten alle Fahrgäste einen Mundschutz tragen und die Abstandsregelungen einhalten. Fahrkarten gebe es nur an den stationären Verkaufsstellen in Steinbach und Jöhstadt, nicht in den Zügen. "In unserem Fahrkartenverkauf mussten wir eine extra Scheibe dazwischenbauen", sagt Gerald Seifert, Stellvertretender Chef der Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V. "Wir haben den Fahrkartenverkauf auf die stationären Stellen umverlegt, um diese ganzen Hygienemaßnahmen auch einzuhalten."

Auch eine Bewirtschaftung des Buffetwagens sei noch nicht möglich. Alternativ bieten einige Gastronomen im Tal einen kleinen Verkauf an. So gebe es am Wildbach, am Bahnhof in Jöhstadt und auch am Forellenhof Verpflegung zum Mitnehmen.