102 Jahre nach dem historischen Glockentransport nach Jöhstadt werden auch die neuen Glocken mit der Preßnitztalbahn an ihr Ziel gebracht. Bildrechte: Oliver Kaufmann

Im erzgebirgischen Jöhstadt sollen am Sonntag die neuen Glocken der St. Salvator Kirche geweiht werden. Bereits am Sonnabend gab es aus diesem Anlass eine außergewöhnliche Aktion. Die drei neuen Bronzeglocken wurden am Sonnabend mit der Preßnitztalbahn von Steinbach nach Jöhstadt gefahren.