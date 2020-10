In Ehrenfriedersdorf laufen die letzten Arbeiten am Pumptrack, einem Rundweg für Mountainbiker. Was anderswo wohl zu Regressansprüchen gegen Planer und Baufirmen führt, ist hier höchst willkommen: eine krumme Piste voller Huckel, Wellen und Steilwandkurven. Noch dürfen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Rädern nicht auf den 700 Quadratmeter großen Fahrradparcours. Doch sie sind gern gesehene Helfer an der zukünftigen Strecke. Bürgermeisterin Silke Franzl konnte sie kaum zurückhalten. "Die Kinder haben mich im Ort immer wieder angesprochen. Sie wussten, dass wir etwas geplant haben. Als wir den Aufruf zum Workshop gestartet haben, waren die Kids sofort da."

Bürgermeistern Silke Franzl hatte die Kinder und Jugendlichen aufgerufen, beim Bau der Anlage mitzuhelfen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK