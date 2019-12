Der Pyramidendiebstahl von Schwarzenberg ist aufgeklärt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird ein 37-Jähriger der Tat beschuldigt. Er wurde am Montag von Zeugen beobachtet, wie er in der Bahnhofstraße die vor zwei Wochen von einer Pyramide gestohlene Holzfigur aus einem Versteck holte und abtransportieren wollte. Die alarmierte Polizei konnte den Mann stellen. Bei der gestohlenen Holzfigur handelt es sich um einen 60 Zentimeter großen Bergmann im Wert von rund 400 Euro. Gegen den Mann wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt.