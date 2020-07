Am Freitag sind am Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz die historischen Holzdachrinnen ausgewechselt worden. Die "alten", erst 2007 angebrachten Rinnen, hatten so stark unter dem Wetter gelitten, dass sie nicht mehr zu retten waren. Aber auch Besucher hatten ihren Anteil am schnellen Verschleiß. Die Rinnen, die sich an dem weit heruntergezogenen Dach der historischen Schmiede in Griffhöhe befinden, wurden durch ständige Berührungen in Mitleidenschaft gezogen.

Auch Besucher hatten zu Schäden an den alten Rinnen beigetragen, da sie zum Teil in sehr geringer Höhe angebracht sind. Bildrechte: Stadt Annaberg-Buchholz/Matthias Förster