Die Hund hat den Vermissten in Schlettau gefunden. Bildrechte: Polizeidirektion Chemnitz

Ein Rettungshund hat nach mehrstündiger Suche in Schlettau im Erzgebirge einen vermissten Senior gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hat die Spürnase der DRK-Rettungshundestafel Freital den Mann am frühen Sonntagmorgen entdeckt. Offenbar war er einen Abhang hinab- und in einen Bach gestürzt. Der Mann war ansprechbar, aber unterkühlt sowie offenbar verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Angehörige hatte den Senior am Sonnabendmittag als vermisst gemeldet. Daraufhin war eine Suchaktion mit Hubschrauber und Suchhunden angelaufen. Details zu dem erfolgreichen Rettungshund, wie etwa Rasse oder Name, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.