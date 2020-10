Das müsste das Herz eines Gastronomen höher schlagen lassen: Eine Servicekraft, die nie müde wird, keine Pause braucht und so lange lächelnd serviert, bis der letzte Gast gegangen ist. Im Hotel "Am Bühl" in Eibenstock ist sie schon unterwegs, die Roboterdame namens "Amy". Sie ist gerade mal 1,50 Meter groß, dafür aber wendig und kann nach ein paar Tagen bereits Speisen oder eine Rechnung an den Tisch bringen. Doch sie soll die eigentlichen Servicekräfte auch in Zukunft nur unterstützen.