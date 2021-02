Mit zwei goldenen und einer silbernen Medaille kommt Julia Taubitz von der WM am Königssee zurück.

Mit zwei goldenen und einer silbernen Medaille kommt Julia Taubitz von der WM am Königssee zurück. Bildrechte: dpa

Das ist für mich ein richtiger Heimatsong. Ich kannte ihn schon, bevor er so populär geworden ist. Wir haben bei uns in der Dorfdisko dazu abgetanzt. Er passt auch zu mir, denn ich lache wirklich sehr viel. Deswegen habe ich damit auch die Verbundenheit zu meiner Heimat.

Die wichtigere ist natürlich die vom klassischen Einzelrennen. Aber emotional war die Sprintentscheidung viel intensiver. Da stand ich von Anfang an in der "Leadersbox", konnte alles richtig wahrnehmen. Und da sind mir auch einmal die Tränchen gekommen. Emotional werde ich den Tag wahrscheinlich länger in Erinnerung haben, als den vom "richtigen" Titel.