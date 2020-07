In Aue-Bad Schlema geht ein weiteres Sanierungsprojekt aus Wismut-Zeiten zu Ende. Die Arbeiten an der "Halde 65" sind weitgehend abgeschlossen. Am Vormittag verließ der letzte Kipper mit Haldenmaterial den größten Altstandort der Wismut im Stadtgebiet. "Wir haben die Abdeckung fertig. Wir haben auch einen sogenannten Lärmschutzwall gebaut", sagt Manfred Speer von der Wismut GmbH. Es lägen aber noch einige Arbeiten vor ihnen.

Die Sanierung der "Halde 65" in Aue-Bad Schlema war nicht unumstritten. So hatten sich Bürger für den Erhalt der mitten im Kurort liegenden Halde ausgesprochen. Zum einen war das Gelände inzwischen bewaldet, zum anderen musste das schwach radioaktiv belastete Haldenmaterial mit LKW aus der Stadt transportiert werden. Dazu waren in den vergangenen zwei Jahren bis zu 180 Einzelfahrten am Tag nötig.