Am Schneeberger Markt sorgen Schaufensterpuppen für Aufregung. Die Puppen in dem Fenster eines leerstehenden Geschäftes tragen gelbe Schilder auf denen steht "Allen deutschen Familien ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest" und "Wir wollen hier weg". Wie die Bildzeitung berichtet , soll bei einer der Puppen der rechte Arm nach oben gezeigt haben.

Die Polizei Chemnitz bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN den Vorfall. Der Kriminaldienst vom zuständigen Revier prüfe den Vorfall. Zurzeit beständen keine Hinweise auf eine Straftat, so die Polizei weiter. Bei Ankunft der Polizei an dem Geschäft zeigte kein Puppenarm nach oben.

Ingo Seifert, Bürgermeister von Schneeberg, hat den Händler darum gebeten, die Schilder zu entfernen. Doch der Händler möchte seine persönliche Meinung kundtun und Seifert fehle die rechtliche Handhabe dagegen vorzugehen. Für ihn ist es eine Einzelmeinung. "Die Schneeberger ticken anders und insofern darf man das nicht überbewerten", so Seifert. "Wir lassen uns die Weihnachtsstimmung von einer Einzelmeinung in unserer Bergstadt nicht zerstören."

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Anfang der Woche in Dresden. An der Scheibe eines Busses der Linie 85 und eines Busses der Linie 90 war im Einstiegsbereich in Fraktur - einer altdeutschen Schriftform - zu lesen: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer".