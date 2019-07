Das Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz erhält am Dienstag eine wertvolle Schenkung. Wie es aus dem Rathaus hieß, handelt es sich um Originaldrucke von Kompositionen aus der Feder von Peter Gast. Insgesamt vier Werke sollen am Vormittag übergeben werden. Sie wurden allesamt zwischen 1900 und 1915 von einem Leipziger Verlag herausgegeben.