Bei einer Schlägerei am Schlusswochenende des Volksfestes Annaberger Kät ist ein Polizist schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte es in der Nacht zum Sonntag auf dem Veranstaltungsgelände in Annaberg-Buchholz eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben. Polizisten beobachteten die Schlägerei und wollten die Streithähne trennen.