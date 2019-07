Beim Brand in einem Verseithof im erzgebirgischen Schlettau Anfang Juli waren fast 100 Nutztiere ums Leben gekommen. Die Tierschutzorganisation Peta hat jetzt Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen die betroffene Familie wegen mutmaßlich unzureichender Brandschutzvorkehrungen gestellt.

Der Leiter der Rechtsabteilung von Peta Deutschland, Edmund Haferbeck vermutet desolate Stromleitungen, die sich in der Nähe zu Stroh befinden sowie das Fehlen von Brandschutztüren in den Ställen. im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte er: "Ein Brand kommt nicht von ungefähr. Die Ursache ist immer der Mensch, der Tiere in solchen alten Scheunen... Schabracken hält."