Das Tief "Xyla" beschert Sachsen einen nass-kalten Start ins Wochenende. Im oberen Erzgebirge fiel erster Schnee. Die Schneefallgrenze sank in der Nacht auf etwa 1.000 Meter. Auf dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg konnte sich am frühen Sonnabendmorgen eine dünne Schneedecke ausbilden. Der Winter wird aber noch auf sich warten lassen: In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen wieder ansteigen.