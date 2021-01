Zwar ist Tauwetter angekündigt. Noch hat der Winter aber das obere Erzgebirge fest im Griff. Auch am Dienstag fiel weiterer Schnee und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Die Erzgebirgerinnen und Erzgebirger bringt der Schnee allerdings so schnell nicht aus der Ruhe. Sie sind noch ganz andere Winter gewöhnt und fahren im Winter mit dem zweiten Gang an. Der Winterdienst in Annaberg-Buchholz hat entsprechende Technik, um den Schnee aus den engen Gassen der Altstadt zu schaffen.