Bei Minus sechs Grad glänzten Bäume, Blumen und Gräser am Dienstagmorgen in der aufgehenden Sonne über dem höchsten Berg des Erzgebirges. Nebelbänke zogen durch die Täler. Darüber informierte ein Reporter MDR SACHSEN. Kleine Farbtupfer seien hingegen noch in Neudorf zu sehen. Hier steckten die gelben Rapsblüten ihre Köpfe aus dem Schnee und auf der benachbarten Weide stapften Schafe durch das fünf Zentimeter hohe Weiß.