In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt und kein traditionelles Anlichteln in Schwarzenberg. Dafür aber eine digitale Alternative.

In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt und kein traditionelles Anlichteln in Schwarzenberg. Dafür aber eine digitale Alternative.

In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt und kein traditionelles Anlichteln in Schwarzenberg. Dafür aber eine digitale Alternative. Bildrechte: MDR/Tobias Koch

Traditionell wird in Schneeberg im Erzgebirge am Abend vor dem ersten Advent angelichtelt. Punkt 18 Uhr gehen in den Fenstern der Stadt die Schwibbögen und Pyramiden an. Auch das Turmblasen und ein Konzert auf dem Weihnachtsmarkt gehören normalerweise dazu. In diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie und die Absage des Weihnachtsmarktes alles anders: Das Anlichteln in Schneeberg findet digital statt.