Das Bergarbeiterkrankenhaus in Schneeberg schließt ein halbes Jahr früher als geplant. Wegen Ärztemangels stellt die Klinik ihre stationäre Versorgung bereits zum 15. Januar ein. Wie das Klinikum Chemnitz am Montag mitteilte, wird die Notaufnahme schon Dienstag, am 7. Januar von der Versorgung abgemeldet.