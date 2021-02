Im erzgebirgischen Schneeberg ist am Sonntagnachmittag ein zwei Meter tiefes Loch am Kirchplatz entdeckt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, befindet sich das Loch direkt neben einem Spielplatz. Ein Vater mit Kind habe das Loch entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte entfernten weitere lose Pflastersteine und brachten so einen Hohlraum von zirka zwei mal zwei Meter zum Vorschein.



Die Einsatzstelle sei weiträumig abgesperrt worden. Das Oberbergamt mit der Bergsicherung übernehme die weitere Absicherung. Ein Teil des Kirchplatzes und der Spielplatz bleibt vorerst gesperrt, so die Polizei. Vermutlich handelt es sich um einen Bergbaufolgeschaden, hieß es

Ein alter Bergbauschacht könnte laut Polizei die Ursachse für das Loch sein. Bildrechte: Niko Mutschmann