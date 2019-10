Nach einjähriger Schließzeit werden am Mittwoch im Rahmen der Museumsnacht das Zeiss Planetarium und die Sternwarte in Schneeberg wiedereröffnet. Die Einrichtung wurde für mehr als eine halbe Million Euro brandschutztechnisch saniert. Außerdem wurden der Eingangsbereich modernisiert, eine Klimaanlage eingebaut und die Sanitäranlagen erneuert.

Anlässlich der Museumsnacht können Interessierte zwischen 18 Uhr und Mitternacht einen Blick in die sanierte Einrichtung und in den Sternenhimmel werfen. Die Sternwarte verfügt über ein 600-Milimeter-Spiegelteleskop - das größte im Freistaat Sachsen. Mit dessen Hilfe werden bis zu 70 Millionen Sterne am gesamten Himmel sichtbar. Mit bloßem Auge befinden sich nur etwa 6.000 Sterne im sichtbaren Bereich.