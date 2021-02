Der Winter hat den 1.215 Meter hohen Fichtelberg fest in die Zange genommen. Schnee türmt sich auf, abseits der mühsam geräumten Wege kommt man nur mit Schneeschuhen voran. Meteorologe Gerd Franze nimmt den beschwerlichen Weg zu verschiedenen Messstellen jeden Tag in Angriff, obwohl er nicht mehr im Dienst ist. "Bei uns hier oben muss man an mindestens 16 Stellen messen. Das sind in jeder Himmelsrichtung jeweils vier Messungen." Der daraus gebildete Mittelwert ergebe dann die Schneehöhe.