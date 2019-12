Seit diesem Wochenende laufen die Schneekanonen am Fichtelberg in Oberwiesenthal ununterbrochen. Bei minus vier, abends sogar minus fünf Grad am Sonntag pumpten die Skikanonen tausende Liter gefrorenes Wasser als Kunstschnee auf die Pisten. Eisiger Wind wehte über den Berg, so dass die Außentemperaturen den Besuchern zum meteorologischen Winterbeginn viel kälter vorkamen.