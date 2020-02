Am Wochenende hatten nach Freitags Angaben mit Regen und Wind die ärgsten Feinde des Schnees nochmals zugeschlagen. Zeitweise kletterte das Quecksilber auf neun Grad Celsius. Die Vereinsmitglieder und Helfer versuchen seit Tagen, zu retten was zu retten ist. Mit Schaufeln wird der Schnee zusammentragen. Wo sich Wasserlachen gebildet haben, versuchen die Wintersportler Rinnen zu graben, damit das Wasser abläuft.



Freitag ist zuversichtlich, dass die WM vom 28. Februar bis 8. März stattfinden kann. An eine Absage denkt der Verein bisher nicht. Gegebenenfalls werde man mit der FIS, der Fédération Internationale de Ski, aber über Anpassungen der Wettbewerbe reden müssen, räumt Freitag ein.



Trotz der zunehmend wärmeren Winter will der Vereinschef den Wintersport im Erzgebirge nicht aufgeben. Gerade die Skiarena auf rund 1.000 Metern Höhe soll vielmehr Wintersportvereinen aus tieferen Lagen die Möglichkeit geben, auch künftig auf Naturschnee oder auf Kunstschnee - Freitag nennt ihn "weißes Gold" - trainieren zu können. Der Wintersportclub will die Möglichkeit schaffen, dass Kinder ab vier Jahren bis zu Topsportlern professionell trainieren können.