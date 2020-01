In Annaberg-Buchholz haben Unbekannte auf ein Auto des städtischen Ordnungsamtes geschossen. Das Auto war über den Jahreswechsel am Markt abgestellt. Wie die Polizei mitteilte stellten Kriminaltechniker im Frontbereich des Wagens sowie an einem Holzzaun hinter dem abgestellten Fahrzeug Einschüsse fest. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatte am Donnerstagmorgen die Polizei informiert.