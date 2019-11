Sportlich auf Kurs, die Finanzen stimmen auch: Erzgebirge Aue kann entspannt und sorgenfrei in die Zukunft schauen. Die Zahlen, die Vereinspräsident Helge Leonhardt zur Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Freitag präsentierte, sorgten bei den Anwesenden im VIP-Raum des Erzgebirgsstadion für viel Beifall.

Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete der Verein einen Rekordumsatz von 20,46 Millionen Euro. Zudem verzeichneten die Auer einen Gewinn von 535.000 Euro nach Steuern, so dass sich das Eigenkapital von 287.000 Euro auf 822.000 Euro erhöhte. Es war bereits das dritte Jahr in Folge, in dem Aue schwarze Zahlen schrieb. "Die Zahlen sind bemerkenswert und das Ergebnis einer guten Führung des Vereins. Darauf können wir sehr stolz sein", sagte Leonhardt. Der Präsident betonte, dass der Klassenverbleib der Profimannschaft die finanzielle Grundlage des Clubs sichert: "Wenn du absteigst, verreckst du wie ein Straßenköter."

Sportlich liegt die Mannschaft in dieser Saison bisher über den Erwartungen. In der Meisterschaft gehören die "Veilchen" nach zwölf Spieltagen mit 19 Punkten hinter der Aufstiegszone zu den Verfolgern der Spitzenclubs um Tabellenführer Hamburger SV. Nach nur einem Zähler aus den vergangenen beiden Spielen will die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Montag beim Karlsruher SC wieder einen vollen Erfolg landen.