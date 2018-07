So lief die Grubenrettung in Schwarzenberg ab

Große Unglücke sind selten

Obwohl die Kameraden des Bergbau- und Höhenrettungszugs derartige Rettungstechniken jeden Monat einmal einüben, brauchen sie ihre Kenntnisse nur relativ selten in der Praxis. "Vor zehn Jahren hatten wir einen ähnlichen Fall in Annaberg. Dort war auch eine Altbergbausanierungsfirma zugange und es gab ebenfalls einen Arbeitsunfall. Der Bergmann wurde auf vergleichbare Art und Weise an die Oberfläche befördert wie jetzt in Schwarzenberg", sagt Reuter.

Wismut-Retter unterbrechen extra ihren Urlaub

Unterstützung bekam die Feuerwehr vor Ort vom Grubenrettungsteam der Wismut GmbH. Dieses kannte sich besonders gut mit dem Schacht in Schwarzenberg aus, weil es dort erst am 3. Mai eine Übung durchgeführt hatte. "Wir haben ein Szenario durchgespielt, bei dem die Förderanlagen ausfallen und jemand mit dem Seilzug per Muskelkraft herausgeholte werden muss", sagt Michael Vater, der das Grubenrettungswesen der Wismut GmbH leitet. Obwohl von seiner Einheit beim Alarm in dieser Woche planmäßig drei Leute Dienst hatten, erschienen deutlich mehr. "Zum Schluss waren 15 Mann da. Zwei sind sogar aus dem Urlaub gekommen. Das ist löblich", sagt er. Da die eigentlich Rettung schon angelaufen war, kümmerten sich die Retter der Wismut GmbH um ergänzende Tätigkeiten. Man habe sich beispielsweie darum gekümmert, dass kein Wasser in den Schacht läuft, so Vater.

Ein Einsatz in der Größenordnung wie jetzt in Schwarzenberg liegt auch bei Vater und seinem Team schon ein paar Jahre zurück. "Für uns ist es der erste große Fall seit 1997. Damals hatten wir ein Großereignis in Branderbisdorf, wo wir auch den Auftrag hatten, eine Person rauszuholen. Leider war die schon tot."

Quelle: MDR/sth