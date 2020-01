Bildrechte: Stadtverwaltung Schwarzenberg/Foto-Weigel

Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer legt ihr Amt nieder. Das teilte die CDU-Politikerin am Donnerstagabend dem Ältestenrat des Stadtrates mit. Es sei keine Kurzschlussreaktion, sondern ein lang überlegter Schritt, sagte Hiemer. Sie beendet zum 31. Juli vorzeitig ihre Amtszeit, die bis Ende Juli 2022 gedauert hätte. Sie habe das Amt sehr gern ausgefüllt und werde dies auch bis zum Sommer mit gleicher Kraft und Motivation tun, betonte die Rathauschefin. Sie hat insgesamt 19 Jahre lang die Geschicke der Erzgebirgsstadt geleitet. Nun freue sie sich aber auch, endlich wieder mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Anfang Februar soll der Termin für die Oberbürgermeisterwahl in Schwarzenberg beschlossen werden, so die Stadtverwaltung.