In Aue-Bad Schlema hat es am Donnerstagmittag einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Ein Monteur war mit Arbeiten an einer Telefonleitung im Ortsteil Bad Schlema beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte er gemeinsam mit dem Telefonmasten um und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Dabei verletzte sich der Mann schwer.