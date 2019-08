Bei einem Moped-Unfall im Erzgebirge sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Eine 15-Jährige und ihr ein Jahr älterer Begleiter waren am Sonntagnachmittag an einer Bahnbrücke in Lößnitz verunglückt, teilte die Polizei am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge drohte die 15-Jahre alte Fahrerin in der Doppelkurve auf die Gegenfahrbahn zu geraten. Um den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, lenkte sie nach rechts und kam von der Straße ab.