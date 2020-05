Die Polizei hat in Schneeberg einen 36 Jahre alten mutmaßlichen Serientäter festgenommen. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, ist der Mann verdächtig, rund 50 Straftaten mit einem Gesamtschaden von rund 100.000 Euro begangen zu haben. Demnach soll er unter anderem von Juli 2019 bis Februar 2020 vor allem im Stadtgebiet von Schneeberg in gastronomische Einrichtungen eingebrochen sein und dabei auch mehrfach Fahrzeuge entwendet haben, die später teilweise ausgebrannt wieder aufgefunden wurden.

Ob auch der Brand dieses Transportes im November 2019 dem mutmaßlichen Täter zugeschrieben wird, ist aktuell nicht bekannt. Bildrechte: Daniel Unger

Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien unter anderem Fahrtenbücher und Fahrzeugschlüssel der in Brand gesetzten Autos sowie diverses Diebesgut aus Einbrüchen in Schneeberg und Umgebung sichergestellt worden.



Die Polizei nimmt an, dass er die Einbruchsdiebstähle vor allem begangen hat, um seine Drogensucht zu finanzieren. Mit den Brandstiftungen habe er möglicherweise Spuren an den gestohlenen Fahrzeugen verbergen wollen. Der Verdächtige hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Er ist in Untersuchungshaft.